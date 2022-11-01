Автомобилистам рассказали, чем в России собираются заменить премиальные шины | 360°

Транспорт 01 ноября 2022, 13:24 Автомобилистам рассказали, чем в России собираются заменить премиальные шины

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Директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи рассказала, что после ухода западных компаний из России, которые производили премиальные шины, сегмент остался пустым. Об этом написало ИА НСН.

На смену могут прийти китайские производители, но они не дотягивают до прежнего уровня продукта.

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«Шины продаются, можно заказать то, что доступно на рынке, устроит вас это качество или нет — это уже другой вопрос. Возможно, постепенно начнется завод по параллельному импорту», — добавила Арабаджи.

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На данный момент у российских производителей также не получится заменить ушедшие компании, подчеркнула специалист.

Ранее стало известно, что японский производитель шин Bridgestone ищет покупателя российских активов. Компания собирается уйти из страны в течение ближайших месяцев.