Автомобилистам посоветовали возить с собой зимой гранитную крошку

Зимой автолюбителям необходимо быть предельно осторожными, точно оценивать габариты своего транспортного средства и обязательно возить с собой лопату и гранитную крошку. Такие советы в интервью радио Sputnik дал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По словам эксперта, зимой у автовладельцев могут возникнуть сложности с парковкой. Управление автомобилем затрудняют снег и лед, поэтому водителям следует быть предельно осторожными.

При въезде на парковочное место нужно адекватно оценивать габариты своего автомобиля и, при необходимости, с помощью рулетки проверять дистанцию. Это позволит понять, сможет ли машина уместиться на месте и получится ли позже оттуда выехать.

Во время движения следует учитывать, что автомобиль может проваливаться в снег, а в случае внезапного потепления снег под машиной может растаять и превратиться в лед.

«После потепления часть снега прессуется, намокает и превращается в лед, при выезде машину может понести, поэтому не надо делать резких движений», — пояснил Хайцеэр.

Он посоветовал зимой всегда держать в багажнике лопату и гранитную крошку. Эти средства помогут выехать с парковки, даже если пространство заледенеет. Также эксперт не советовал пренебрегать размораживателем стекол.

Хайцеэр также подчеркнул, что навыки парковки в сложных погодных условиях можно получить, посещая курсы экстремального вождения.