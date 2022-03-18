Автомобилистам посоветовали пока не переходить на летнюю резину

Автоэксперт, член общественного Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто посоветовал водителям пока не переходить на летнюю резину. По его словам, это можно будет сделать только при устойчивой среднесуточной температуре, сообщило «Радио 1».

Лишь когда температурные показатели установятся в пределах нормы, можно будет задуматься о смене покрышек. Пока столбик термометра в ночное время показывает отрицательные значения. Во многих российских регионах прогнозируют заморозки, написало utro.ru.

Автоэксперт отметил, что нулевая температура — самая опасная и нежелательная для замены резины. Особенно опасно ездить на ней во время гололедицы. Лучше всего дождаться середины апреля, заверил он.