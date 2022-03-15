Автомобилистам порекомендовали закупаться летней резиной заранее

Автоэксперт Петр Баканов рассказал автомобилистам, когда лучше всего покупать летнюю резину и когда необходимо менять ее. Об этом передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, зимой летняя резина стоит гораздо дешевле, чем с наступлением сезона. Однако если автовладельцу ее негде хранить, то логичнее будет покупать непостредственно перед заменой.

«Покупать шины в разгар сезона дороже, а зимой — дешевле. Но зимой она будет, скорее всего, из прошлогоднего запаса или, наоборот, совсем новая», — рассказал он.

Баканов отметил, что январь и февраль являются самыми оптимальными месяцами для покупки новой летней резины. Менять ее стоит тогда, когда на улице установится четкая плюсовая температура. Скорее всего, это будет в середине апреля.

Если характеристики старой резины заметно ухудшились, то это веский повод задуматься о смене.

«Закон запрещает эксплуатацию с остаточным рисунком протектора меньше 1,6 миллиметра. Когда вы дойдете до этой стадии, то по виду и по всему поймете, что резине пора на покой. На летней резине это чувствуется во время дождя: в мокрую погоду она будет „всплывать“ раньше, хуже тормозить и проходить повороты. При экстренном торможении это будет наглядно понятно», — заключил автоэксперт.