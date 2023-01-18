Транспорт 18 января 2023, 23:08 Автомобилистам порекомендовали не экономить на обслуживании машин NJcar: экономия на обслуживании машин ведет к еще большим тратам в дальнейшем

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Специалисты портала NJcar разъяснили водителям, на чем не стоить экономить при эксплуатации и обслуживании своей машины.

Во-первых, не надо переходить с бензина АИ-95 на более бюджетный АИ-92, поскольку ресурс двигателя может существенно сократиться.

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Во-вторых, рекомендуется не экономить на замене моторного масла, так как оно со временем теряет свои свойства и детали изнашиваются быстрее.

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В-третьих, неправильно отказываться от замены охлаждающей жидкости. В противном случае возможен перегрев ДВС и образование в цилиндрах «задиров».

Недопустима и экономия на мойке машины, в особенности в зимнее время. ИА Nation News напомнило, что это способствует образованию коррозии на деталях кузова.

Последний момент — исключена покупка и использование самых дешевых запчастей и расходников, поскольку это чревато дополнительными тратами и серьезными последствиями.