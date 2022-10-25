Автомобилистам перечислили признаки поддельного бензина | 360°

Транспорт 25 октября 2022, 13:26 Автомобилистам перечислили признаки поддельного бензина

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Автоэксперты в разговоре с ИА Nation News перечислили отличительные признаки поддельного бензина, который чаще всего продается на дешевых АЗС.

Первым делом владельцам машин следует обратить внимание на тягу после заправки. Если мотор начинает троить, это говорит о том, что бензин поддельный.

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О низком качестве бензина может сообщать и запах сероводорода в салоне во время остановок, а также регулярный металлический стук в двигателе, добавили эксперты.

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