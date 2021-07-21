Автомобилистам перечислили ошибки, мешающие продать машину

Некачественные фотографии являются одной из самых типичных ошибок, мешающих продать автомобиль. Но владельцы машин часто упускают и другие детали, заявил директор «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.

По словам эксперта, некоторые автомобилисты при продаже машины выкладывают слишком мало фотографий. Лучше сделать как можно больше кадров, чтобы покупатель смог рассмотреть авто со всех ракурсов. Баскаков посоветовал сделать минимум 30 фотографий и не забывать об их качестве.

«Также владельцу машины важно помнить, что грязный автомобиль и с явными внешними повреждениями снижает шансы на продажу. Поэтому прежде чем продавать его, сначала нужно сделать химчистку и привести в порядок детали кузова», — пояснил он агентству «Прайм».

Директор дилерского центра добавил, что перед продажей нужно составить подробное техническое описание машины. В объявлении необходимо прописать как можно больше полезной информации. Покупатель должен знать год выпуска автомобиля, а также тип двигателя, уровень пробега и так далее. При этом нельзя сильно восхвалять транспорт, чтобы не потерять доверие потенциального покупателя.