Автомобилистам объяснили, зачем в России продлевают действие истекших водительских прав

В России решили продлить действие истекших водительских прав на три года. В чем заключается смысл этой инициативы, объяснил «Известиям» член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов.

По словам автоэксперта, таким образом снизится нагрузка на регистрационные подразделения ГИБДД и на государственные структуры.

«То есть вся идея продления водительских удостоверений на три года носит технический характер. Подобная практика уже прорабатывалась в прошлом году во время коронавирусных ограничений», — сообщил Шкуматов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что действие водительских удостоверений, у которых истекает срок, продлят на три года. Такая мера затронет более пяти миллионов водителей по всей стране.