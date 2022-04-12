Автомобилистам объяснили, зачем в России продлевают действие истекших водительских прав
В России решили продлить действие истекших водительских прав на три года. В чем заключается смысл этой инициативы, объяснил «Известиям» член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов.
По словам автоэксперта, таким образом снизится нагрузка на регистрационные подразделения ГИБДД и на государственные структуры.
«То есть вся идея продления водительских удостоверений на три года носит технический характер. Подобная практика уже прорабатывалась в прошлом году во время коронавирусных ограничений», — сообщил Шкуматов.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что действие водительских удостоверений, у которых истекает срок, продлят на три года. Такая мера затронет более пяти миллионов водителей по всей стране.