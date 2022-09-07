Автомобилистам объяснили, почему нельзя ездить с трещиной на лобовом стекле | 360°

Транспорт 07 сентября 2022, 17:07 Поделиться Telegram

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Viber Автомобилистам объяснили, почему нельзя ездить с трещиной на лобовом стекле

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Автоэксперты сайта NJcar заявили, что трещина на лобовом стекле напрямую влияет на безопасность вождения автомобиля.

В первую очередь трещина может стать причиной ухудшения обзора с места водителя. Кроме того, дефект не позволит водителю пройти техосмотр, написало ИА Nation News.

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Она может образоваться не только от попадания камня, но и из-за перепада температур, когда воздух от кондиционера попадает на стекло.

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Трещину размером три-пять сантиметров можно залить специальным полимером. В случае большого дефекта придется полностью менять стекло, резюмировали автоэксперты.

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