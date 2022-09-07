Автомобилистам объяснили, почему нельзя ездить с трещиной на лобовом стекле | 360°

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Интересное
07 сентября 2022, 21:29
Более 420 мероприятий состоятся на Дне города Москвы
Спецоперация
07 сентября 2022, 21:28
Раненые украинские боевики усомнились в целесообразности контрнаступления на Херсон — СМИ
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Мир
07 сентября 2022, 21:10
Венгрия затроллила Украину учебником. Киев вспыхнул от гнева, но безрезультатно
Подмосковье
07 сентября 2022, 20:57
Многодетная семья из Коломны купила дом благодаря областной субсидии
Армия
07 сентября 2022, 20:53
Британские СМИ признали полную боеготовность российской армии по реакции Путина на учениях «Восток-2022»
Технологии
07 сентября 2022, 20:52
Стала известна стартовая цена новых смарт-часов Apple Watch Series 8
Происшествия
07 сентября 2022, 20:28
Более 10 взрывов прогремело в Херсоне — СМИ
Подмосковье
07 сентября 2022, 20:18
Более 1800 человек сможет принять мечеть в Щелкове после реконструкции
Спецоперация
07 сентября 2022, 20:16
Больше 70% жителей Запорожской и Херсонской областей поддержали референдум о присоединении к России