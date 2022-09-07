Автомобилистам объяснили, почему нельзя ездить с трещиной на лобовом стекле | 360°

Все новости

Интересное

07 сентября 2022, 21:29

Более 420 мероприятий состоятся на Дне города Москвы

Спецоперация

07 сентября 2022, 21:28

Раненые украинские боевики усомнились в целесообразности контрнаступления на Херсон — СМИ

Реклама

Мир

07 сентября 2022, 21:10

Венгрия затроллила Украину учебником. Киев вспыхнул от гнева, но безрезультатно

Подмосковье

07 сентября 2022, 20:57

Многодетная семья из Коломны купила дом благодаря областной субсидии

Армия

07 сентября 2022, 20:53

Британские СМИ признали полную боеготовность российской армии по реакции Путина на учениях «Восток-2022»

Технологии

07 сентября 2022, 20:52

Стала известна стартовая цена новых смарт-часов Apple Watch Series 8

Происшествия

07 сентября 2022, 20:28

Более 10 взрывов прогремело в Херсоне — СМИ

Подмосковье

07 сентября 2022, 20:18

Более 1800 человек сможет принять мечеть в Щелкове после реконструкции

Спецоперация

07 сентября 2022, 20:16

Больше 70% жителей Запорожской и Херсонской областей поддержали референдум о присоединении к России

Транспорт

07 сентября 2022, 17:07

Автомобилистам объяснили, почему нельзя ездить с трещиной на лобовом стекле

Читать 360tv в

Автоэксперты сайта NJcar заявили, что трещина на лобовом стекле напрямую влияет на безопасность вождения автомобиля.

В первую очередь трещина может стать причиной ухудшения обзора с места водителя. Кроме того, дефект не позволит водителю пройти техосмотр, написало ИА Nation News.

Реклама

Она может образоваться не только от попадания камня, но и из-за перепада температур, когда воздух от кондиционера попадает на стекло.

Реклама

Трещину размером три-пять сантиметров можно залить специальным полимером. В случае большого дефекта придется полностью менять стекло, резюмировали автоэксперты.

Машины

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама