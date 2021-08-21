Автомобилистам объяснили, когда стоит заправлять полный бак

Заправленный по максимуму бензобак авто представляет собой опасность только в случае перелива топлива, которое может разлиться на дорогу и спровоцировать возгорание. Но бывают случаи, когда полная заправка как раз рекомендована, особенно если бак металлический.

«В современных автомобилях баки, как правило, изготавливают из пластика, что препятствует образованию коррозии. Если же топливный бак сделан из металла, то коррозия может появиться», — объяснил директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников в беседе с агентством «Прайм».

Таким образом металлический бак лучше заливать по максимуму, добавил он, чтобы обеспечить наименьшее количество конденсата и уменьшить вероятность появления коррозии.

В зимний период это особенно это важно, потому что в это время года перемещение машины с холодной улицы в теплый гараж способствует образованию конденсата.

МВД предложило упростить процедуру техосмотра. Автомобилистам больше не придется показывать на ТО огнетушитель, никто не полезет в коробку передач или в тормозную систему. Эксперты считают, что стоит идти дальше и ограничить техосмотры лишь проверкой тормозов и колес. Но ответственность владельца за исправность машины никто не снимает.