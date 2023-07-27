Транспорт 27 июля 2023, 12:34 Автомобилистам напомнили, что техосмотр обязателен при постановке на учет машины старше четырех лет

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В Роскачестве рассказали, что в 2023 году техосмотр автомобиля при постановке на учет обязателен в том случае, если машине больше четырех лет и если водитель регистрирует его на другого человека. Об этом написала Lenta.ru.

После проверки машины автовладельцу оформят диагностическую карту. В ней будет указано, что транспортное средство соответствует обязательным требованиям безопасности. Автомобилисту могут предложить документ в бумажном виде, заверенный подписью технического эксперта и печатью оператора техосмотра.

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Проводить техосмотр каждый год нужно в том случае, если у машины была изменена конструкция или важные компоненты. Также каждый год его необходимо проходить такси, автобусам, грузовикам, либо если водитель сам обнаружил неисправности.