Автомобилистам дали советы, как вернуть мощность двигателю после зимы
Владельцам автомобилей знакома ситуация, когда после зимнего сезона двигатель машины работает уже не так мощно. Зачастую это происходит, когда водитель не использует авто в холодное время года, сообщила «Российская газета».
Если машина уже не первой свежести и подолгу стоит «на приколе», то нерастворимые фракции в горючем растут как на дрожжах. Как правило, это вода, грязь и ржавчина. При запуске движка все эти загрязнения забивают топливные трубки, сетку бензонасоса, фильтры и форсунки.
Двигатель начинает работать неровно, а ускорение происходит рывками. Это чревато и повышенным расходом топлива. Мотор может начать глохнуть при переключении на нейтральную передачу.
В первую очередь после зимовки у автомобиля нужно проверить бензонасос, топливные фильтры и кислородный датчик. Обратить внимание следует и на свечи зажигания — после простоя они часто приходят в негодность раньше срока. Они могут красть у мотора тягу, и тянуть с установкой рабочих свечей не стоит. Если не сделать этого вовремя, то потом могут возникнуть дополнительные хлопоты с ремонтом, например в случае пробоя катушки зажигания, и стоить это будет намного дороже.
В машинах с большим пробегом потеря мощности может быть связана с низким уровнем компрессии в цилиндрах. В автомобилях с турбомотором при падении мощности следует проверить турбину.
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