Автомобилистам дали советы, как спасти машину от перегрева в жаркую погоду

Автоэксперт Дмитрий Славнов посоветовал владельцам автомобилей перед наступлением летнего сезона проверить охладительную систему машины и выяснить, нужна ли замена антифриза. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам эксперта, при необходимости нужно заменить антифриз, чтобы не столкнуться с проблемой перегрева двигателя.

«Антифриз — это охлаждающая среда для двигателя. Одно дело, если двигатель закипел — вы где-то встали, другое — двигатель от перегрева может заклинить. Поэтому при необходимости нужно обязательно антифриз заменить», — сказал он.

Славнов добавил, что перед каждым летним сезоном нужно заправлять кондиционер, а также, по возможности, произвести техосмотр автомобиля, на котором можно выявить неполадки с термостатом.

Солнцеотражающие панели на лобовом стекле помогут снизить нагрев салона. Однако во время жары ни в коем случае нельзя оставлять детей или животных одних, поскольку салон нагревается за считанные минуты, заключил автоэксперт.