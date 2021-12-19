Автомобилистам дали советы, как пережить морозы за рулем

Многие водители в России зимой зачастую сталкиваются с неудобствами на дороге. О том, как подготовить автомобиль и себя за рулем к суровым испытаниям в студеную пору, рассказал журналист Петр Баканов. Об этом он сообщил «Ямал-Медиа».

В морозную погоду машина предсказуемо становится капризной, поэтому важно предусмотреть все нюансы, чтобы чувствовать себя комфортно за рулем даже в -40 градусов. Начать стоит с проверки аккумулятора, который лучше заранее подзарядить.

Чтобы масло не замерзло, машину лучше обеспечить подогревом. По возможности машину лучше держать в теплом гараже.

На дорогах следует держать дистанцию. Важно учитывать, что при морозах образуется туман, из-за которого существенно снижается видимость на дорогах, особенно вблизи водоемов.

«Дистанцию нужно измерять не в метрах (это невозможно сделать на глаз), а в секундах. Так что дистанцию держим в пять секунд. То есть мы видим, что предыдущая машина поравнялась с каким-то объектом, и дальше начинаем отсчитывать время в секундах», — посоветовал Баканов.

Ранее россиян предупредили о подорожании новых машин в 2022 году.