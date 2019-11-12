Автомобили Volvo подорожают в России с 2020 года

По данным издания, в зависимости от модели подорожание будет варьироваться от 45 тысяч до 80 тысяч рублей.

По словам коммерческого директора российского отделения Volvo Алексея Тарасова, ситуация на авторынке не внушает оптимизма, несмотря на увеличение продаж. Исходя из этого, компания подошла максимально аккуратно к обновлению ценника.

Тарасов выразил надежду, что сообщения об увеличении утилизационного сбора в 2020 году останутся всего лишь слухами. Иначе предприятию придется пойти на дополнительные накрутки в прайс-листе.