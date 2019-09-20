Автомобили в России подорожали на 76% за пять лет
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По данным аналитического агентства «Автостат», рост цен на машины полностью компенсировал падение рубля по отношению к мировым валютам.
Эксперты предположили, что стоимость авто продолжит расти, но причиной этому станут другие факторы. Один из них — инфляция.
Ценник на новенькие автомобили активнее всего рос с конца 2014 года по начало 2015-го. Тогда падение рубля было особенно заметным. Также изменение цен было ощутимо и в первой половине 2016-го и 2017-го.
В начале этого года из-за повышения ставки НДС до 20% автопроизводители были вынуждены увеличить стоимость своих продуктов. Однако в течение года рост цен происходил медленно. Поскольку российский рынок с начала года демонстрирует постоянное падение, вероятнее всего, в ближайшем будущем не стоит ожидать резкого скачка цен.