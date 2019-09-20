  • Автомобили в России подорожали на 76% за пять лет

    20 сентября 2019, 13:40

    Наза Салех Захи

    Стоимость новых автомобилей в России за последние пять лет выросла на 76%. К такому выводу пришли эксперты, которые изучили динамику изменения цен на новые легковушки и основных курсов валют в период с сентября 2014-го по сентябрь 2019 года.
    Автомобили в России подорожали на 76% за пять лет

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    По данным аналитического агентства «Автостат», рост цен на машины полностью компенсировал падение рубля по отношению к мировым валютам.

    Эксперты предположили, что стоимость авто продолжит расти, но причиной этому станут другие факторы. Один из них — инфляция.

    Ценник на новенькие автомобили активнее всего рос с конца 2014 года по начало 2015-го. Тогда падение рубля было особенно заметным. Также изменение цен было ощутимо и в первой половине 2016-го и 2017-го.

    В начале этого года из-за повышения ставки НДС до 20% автопроизводители были вынуждены увеличить стоимость своих продуктов. Однако в течение года рост цен происходил медленно. Поскольку российский рынок с начала года демонстрирует постоянное падение, вероятнее всего, в ближайшем будущем не стоит ожидать резкого скачка цен.