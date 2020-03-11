    11 марта 2020, 16:16

    Автомобили Skoda начали отзывать в России

    Дарья Морозова

    Официальные представитель «Фольксваген Груп Рус» отозвал около шести тысяч автомобилей Skoda Superb II из-за низкой чувствительности функции контроля работы указателей поворота. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на Росстандарт.

    Отзыв распространяется на машины, выпущенные с 2013 по 2015 годы. «При некоторых обстоятельствах может быть не распознан отказ переднего указателя поворота, и бортовой компьютер не выдает водителю уведомление о возникшей неисправности», — пояснил Росстандарт.