Автомобили с пробегом подорожали в России

Вслед за новыми автомобилями подорожали и подержанные модели. Вторичный рынок при этом пользуется большим спросом. Эксперты рассказали, какие машины и когда выгоднее покупать.

По данным газеты «Известия», в августе продажи машин из автосалона снизились на 0,5% из-за дефицита. При этом на вторичном рынке удалось продать 554 600 тысяч автомобилей. Это на 10,5% больше, чем за аналогичный период в 2019 году. Наиболее востребованными оказались Lada, Nissan, Toyota, Kia и Hyundai.

При этом исследование одного из сервисов для купли-продажи автомобилей показало, что лишь 10% покупателей готовы покупать новую машину. Столько же согласны и на поддержанное авто из «трейд-ина». Большинство же (77%) респондентов могут позволить себе лишь машину с пробегом.

«Мы не наблюдаем выраженной тенденции „дауншифтинга“, когда клиенты меняют свой автомобиль на другой, более доступный. Как правило, покупатели автомобилей с пробегом выбирают более „молодой“ автомобиль такого же класса, как владели до этого, или более высокого класса», — заявили в «Рольфе».

Однако в компании предупредили, что лучше не затягивать с покупкой автомобиля. Ведь в скором времени рынок ожидает новых поступлений. То есть цены на новинки поднимутся, и вместе с ними вырастут в цене машины с пробегом.

За первое полугодие 2020 года машины, которые выпустили 3-5 лет назад, подорожали до 1,1 миллиона и 973 тысяч рублей соответственно.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков наоборот считает, что пока лучше не покупать «вторичку». По его словам, все хорошие машины по нормальным ценам уже раскупили, на рынке остался «хлам».

«Сейчас на подходе машины 2015–2016 года. Это будет для них первая перепродажа, свежая «вторичка». Машин будет много, будет выбор, люди перестанут задирать цены, — обнадежил он.

Ранее стало известно, что в России с начала года возросло число ДТП с участием технически неисправных автомобилей.