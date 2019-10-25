Автомобили с пробегом до трех лет подорожали в Петербурге

Специалисты «Авито Авто» выяснили, что среди покупателей увеличился спрос на семейные автомобили и кроссоверы. Средняя стоимость таких машин в 2019 году составила 878 тысяч рублей, это на 9% выше, чем в 2018 году. Ведущие классы машин поднялись в цене от 7% до 20%.

Спрос упал на легковые автомобили. В свою очередь, без изменений осталась позиция категории С.

Наиболее продаваемой машиной с пробегом не старше трех лет в Петербурге стала Hyundai Solaris, со средней стоимостью 611 000 рублей. Самым доступным стал автомобиль Lada Granta, который можно купить за 330 тысяч рублей.