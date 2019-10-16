Автомобили россиян будут следить за своими владельцами

Предполагается, что платформа «Автодата» сможет собирать данные об автомобилях и географии передвижения водителей и сообщать нарушении ПДД (в частности, о превышении скорости) водителями. Это должно снизить смертность на дорогах.

Сейчас платформа находится на стадии разработки. Ожидается, что с помощью GPS/ГЛОНАСС-приемника она будет собирать данные по передвижению автомобиля, ГИБДД, страховых компаний, ЦОДД и прочих партнеров проекта.

Стимулировать водителей к установлению такого устройства может введение платы за въезд в города.

На данный момент у владельцев авто нет никаких обязанностей по передаче каких-либо данных, и добиться этого законодательно будет сложно, говорит независимый эксперт по автопрому Сергей Бургазлиев.

Ранее стало известно, что ГИБДД предложила ввести запрет на частное владение огромными автобусами в целях безопасности.