  • Автомобили россиян будут следить за своими владельцами

    16 октября 2019, 05:16

    Александра Каширина

    Межправительственная рабочая группа НТИ «Автонет» рассказала о платформе, которая будет следить за автовладельцами, сообщила газета «Известия».
    Автомобили россиян будут следить за своими владельцами

    Предполагается, что платформа «Автодата» сможет собирать данные об автомобилях и географии передвижения водителей и сообщать нарушении ПДД (в частности, о превышении скорости) водителями. Это должно снизить смертность на дорогах.

    Сейчас платформа находится на стадии разработки. Ожидается, что с помощью GPS/ГЛОНАСС-приемника она будет собирать данные по передвижению автомобиля, ГИБДД, страховых компаний, ЦОДД и прочих партнеров проекта.

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    Стимулировать водителей к установлению такого устройства может введение платы за въезд в города.

    На данный момент у владельцев авто нет никаких обязанностей по передаче каких-либо данных, и добиться этого законодательно будет сложно, говорит независимый эксперт по автопрому Сергей Бургазлиев.

    Ранее стало известно, что ГИБДД предложила ввести запрет на частное владение огромными автобусами в целях безопасности.