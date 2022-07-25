Автомобили начнут конфисковать у злостных нарушителей ПДД

Вступили в силу поправки в КоАП и Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за несоблюдение ПДД. Теперь у злостных нарушителей будут конфисковать автомобили.

Согласно нововведениям, если водителя уже лишали прав, а он дважды попался за рулем без них, его ждет штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Альтернативным наказанием могут стать 150–200 часов обязательных работ.

В Уголовном кодексе появилась статья «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». По ней предусмотрен штраф от 150 до 200 тысяч рублей, до 360 часов обязательных работ или до года лишения свободы. Независимо от вида наказания за водителем будет числиться судимость.

Если водитель неоднократно садился за руль паяным, то у него могут забрать машину. Решение об изъятии автомобиля будет принимать суд, уточнили «Известия». Забирать будут только то транспортное средство, которое принадлежит обвиняемому и в котором он находился во время совершения преступления.