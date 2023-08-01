Транспорт 01 августа 2023, 13:56 Автомобили «Москвич» резко подорожали на 11% Компания «Москвич» подняла на 11% цены на модельный ряд автомобилей 2023 года с 1 августа Пресс-служба компании «Москвич»

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Компания «Москвич» подняла цены на модели 2023 года. Оба кроссовера — бензиновый «Москвич 3» и электрический «Москвич 3е» — подорожали с 1 августа на 10-11,5%. Об этом можно судить по результатам мониторинга цен на официальном сайте производителя.

Бензиновый кроссовер «Москвич 3» теперь можно приобрести за 2 220 000 рублей в базовой комплектации «Стандарт», с механической коробкой передач, и за 2 285 000 рублей с вариатором CVT. Более дорогая версия «Комфорт» обойдется покупателям в 2 478 000 рублей.

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Электрический кроссовер «Москвич 3е» увеличился в цене на 392 тысячи рублей и начал стоить 3 950 000 рублей. Он доступен только в одной комплектации.

За полгода «Москвич» выпустил 11 тысяч машин. Продажи в июне увеличились в 1,7 раза по сравнению с маем и составили свыше полутора тысяч единиц.