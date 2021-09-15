Автомобили Mini закончились в российских салонах

В России почти закончились автомобили марки Mini. У российских представителей бренда либо вовсе не осталось автомобилей, либо их количество исчисляется единицами. Об этом сообщила «Газета.ru».

На данный момент в Москве заказ «можно оформить только на октябрьскую квоту». При этом поставки машин ожидаются только в начале декабря.

«Несколько месяцев заводы Mini стояли, плюс дефицит автомобилей — машину привезут не раньше декабря месяца. Вроде как обещали, что цены повышаться не будут в этом году», — сообщил менеджер по продажам дилерского центра в Казани.

Эксперты объясняют такое явление простоями зарубежных заводов. Кроме того, представители бренда могли оставить российский рынок в пользу европейских клиентов.