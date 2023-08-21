Транспорт 21 августа 2023, 17:01 Автомобили Lada Vesta и Largus оснастят панорамными крышами

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У автомобилей Lada Vesta и Lada Largus появятся панорамные крыши. Представитель компании «Точмаш-Авто» (входит в ТВЭЛ) рассказал, что концерн выиграл тендер на поставку автокомпонентов, написала «Газета.Ru».

Он отметил, что после ухода зарубежных компаний из России заводы «АвтоВАЗ», «КамАЗ» и «ГАЗ» начали активно искать отечественных поставщиков.

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Концерн начнет отгрузку не только панорамных крыш, но подрулевых переключателей, кнопок открывания багажника, различных датчиков.