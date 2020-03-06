Автомобили Lada стали самыми популярными у россиян

Всего на 1 января 2020 года в России было 44,5 миллиона легковых автомобилей. Из числа зарегистрированных машин 31,3% — это Lada. На дорогах таких авто 13,9 миллиона.

Toyota выбрали 8,8% водителей. В РФ 3,9 миллиона «японцев». Замкнул тройку самых популярных авто корейский бренд Hyundai. 2,2 миллиона, или 5%, этих машин ездит по российским городам.

В топ-5 по популярности оказались японский Nissan и корейская KIA. У обеих брендов — более 2,1 миллиона единиц авто, или 4,8%.

Среди наиболее популярных машин — Renault, Volkswagen, Chevrolet, Ford и Mitsubishi. Доля остальных марок в России не преодолела отметки в 2%.

Накануне началось серийное производство флагмана линейки Lada Xray Cross. На рынок скоро выпустят модель Instinct, ее производство уже началось. Ее главное отличие — мультимедийная система «Яндекс.Авто».