За 2020 год в России угнали более 17 тысяч автомобилей. Меньше всего воров интересовали Lada Kalina, Kia Picanto и Nissan Tiida. Об этом рассказали аналитики онлайн-сервиса «Автотека».

Согласно информации МВД, в 2020 году угонщики заполучили 17 300 машин. Такое количество оказалось на 8,5% меньше по сравнению с предыдущим годом. Правоохранителям удалось раскрыть 14 100 угонов, уточнила газета «Известия».

Меньше всего среди угнанных машин было Lada Kalina, Kia Picanto, Nissan Tiida и Micra. Также автомобильных воров не особо интересовали Renault Symbol, Hyundai Matrix, Chevrolet Spark, Volkswagen Golf и Tiguan.

Среди премиальных моделей реже всего угоняли Mercedes-Benz A-класса, BMW 1-й серии, Audi Q3 и Porsche Panamera 4. Еще в этот список попали Volvo S40 и XC70.

По словам ведущего специалиста страхового представительства Finist Владимира Петрова, чаще всего автомобильные воры обращают внимание на машины, которые используют в качестве такси. Речь идет о Hyundai Solaris и Kia Rio. Уже не один год лидирующую позицию удерживает Toyota Camry. При этом европейские марки воруют значительно реже.