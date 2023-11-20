Транспорт 20 ноября 2023, 19:06 Автомобили Jetta VA3 начнут продавать в России в ноябре

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В ноябре на российский рынок выйдут китайские автомобили Jetta VA3. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на объединенную пресс-службу компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр».

Автомобили, которые считаются аналогом Volkswagen, будут стоить от 1,8 тысячи рублей. Объем двигателя составляет 1,5 литра, под капотом — 122 лошадиных силы. Кроме того, машины оснащены автоматической коробкой передач, противоугонным комплексом и мультимедийной системой с четырьмя динамиками.

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