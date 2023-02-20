Транспорт 20 февраля 2023, 15:13 Автомобили Honda Ridgeline начали поставлять в Россию

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На российский авторынок стали поставлять новые пикапы Honda Ridgeline. Стоимость такого автомобиля начинается от 4,4 миллиона рублей, сообщила «Газета.ru».

Сообщения о продаже автомобиля появились у дилеров из Владивостока и Москвы. Так, продавец из Владивостока просит за новый пикап без пробега 4,4 миллиона рублей. Столичный дилер предлагает такой же автомобиль за 6,4 миллиона рублей.

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Отмечается, что пикапы Honda Ridgeline вывезли из Южной Кореи.

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