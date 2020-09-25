Автомобили Chrysler и Dodge отзовут в России

Отозвать автомобили намерены из-за возможных проблем с креплением эмблемы на водительской подушке безопасности. Это может привести к тому, что в момент столкновения и срабатывания подушки безопасности эти не закрепленные детали полетят в салон.

Дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для проведения бесплатного ремонта.