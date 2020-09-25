Автомобили Chrysler и Dodge отзовут в России
По данным «Росстандарта» 1099 автомобилей Chrysler Town&Country, Grand Voyager и Dodge Nitro отзовут в России для ремонта. Речь идет о машинах, реализованных с февраля 2007 года. Об этом сообщил сайт «Известия».
Отозвать автомобили намерены из-за возможных проблем с креплением эмблемы на водительской подушке безопасности. Это может привести к тому, что в момент столкновения и срабатывания подушки безопасности эти не закрепленные детали полетят в салон.
Дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для проведения бесплатного ремонта.