Транспорт 26 декабря 2023, 17:47 Автомобили Chery возглавили рейтинг самых популярных китайских машин среди россиян в 2023 году

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Машины китайской автомобилестроительной компании Chery Automobile стали лидерами по продажам в России в 2023 году. Об этом сообщил сайт «Автостат Инфо».

Отмечается, что второе место заняла компания Geely, на третьем расположился бренд Haval. Всего с января по ноябрь текущего года было совершено 466,3 тысячи сделок на общую сумму 1,4 триллиона рублей.

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Что касается отдельных китайских марок, самыми популярными среди россиян стали Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion и Omoda C5, сообщил «ФедералПресс».