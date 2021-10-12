General Motors выпустит новую систему для автомобилей
Компания General Motors разработает новую систему автоматического управления автомобилем Ultra Cruise
Американская компания General Motors планирует выпустить новую систему автоматического управления автомобилем Ultra Cruise. Разработка должна выйти к 2023-му году. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-релиз компании.
Новая система станет заменой функции Super Cruise, которая установлена на некоторых моделях бренда Cadillac. Разработка будет обладать оптическим дальномером LiDAR, с помощью которого можно распознавать различные объекты на большом расстоянии и в любое время суток.
С помощью новой системы автомобили смогут распознавать сигналы светофоров, совершать маневры на дороге, держать безопасную дистанцию для впередиидущих транспортных средств. Также появится возможность поддерживания скорости.