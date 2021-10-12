General Motors выпустит новую систему для автомобилей

Американская компания General Motors планирует выпустить новую систему автоматического управления автомобилем Ultra Cruise. Разработка должна выйти к 2023-му году. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Новая система станет заменой функции Super Cruise, которая установлена на некоторых моделях бренда Cadillac. Разработка будет обладать оптическим дальномером LiDAR, с помощью которого можно распознавать различные объекты на большом расстоянии и в любое время суток.

С помощью новой системы автомобили смогут распознавать сигналы светофоров, совершать маневры на дороге, держать безопасную дистанцию для впередиидущих транспортных средств. Также появится возможность поддерживания скорости.