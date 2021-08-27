Автомобиль врезался в остановку на севере Москвы

На севере столицы машина врезалась в автобусную остановку и вылетела на тротуар. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

«На Дубнинской улице в районе дома 38 автомобиль врезался в автобусную остановку и выехал на тротуар. По предварительной информации, есть пострадавшие. Движение не затруднено. На месте работают оперативные службы», — отметил Дептранс.

12 августа водитель автомобиля Skoda в состоянии сильного алкогольного опьянения наехал на остановку на улице Миклухо-Маклая и сбил бабушку с внучкой. Обе были госпитализированы.