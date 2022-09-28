Автомобиль Tank 700 презентуют в Китае в ноябре | 360°

Транспорт 28 сентября 2022, 16:39 Поделиться Telegram

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Viber Автомобиль Tank 700 презентуют в Китае в ноябре

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В ноябре 2022 года компания Great Wall готовится к презентации внедорожника Tank под индексом 700. Об этом написал сайт «Китайские автомобили».

Внедорожник под индексом 500 был представлен в Чэнду во время апрельской выставки автомобилей. Эксперты предполагают, что новая модель, по типу предыдущей, будет оснащена силовыми агрегатами, «мягкой» гибридной системой, состоящей из трехлитрового мотора V6 в паре с 48-вольтовым стартером-генератором, сообщили «Известия».

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Автомобиль будет иметь двухлитровый турбомотор и специальную «внедорожную» гибридную коробку передач 9HAT со встроенным электродвигателем.

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Приблизительная стоимость нового внедорожника будет начинаться от 400 тысяч юаней (около 3,3 миллиона рублей).

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