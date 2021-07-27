Автоэксперт рассказал, как выбрать хороший автомобиль с пробегом

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал о том, как выбрать хороший автомобиль с пробегом. По его словам, необходимо уделять особое внимание следующим критериям: состояние основных узлов, стоимость обслуживания и стоимость замены деталей. Об этом сообщили Nation News.

Специалист отметил, что в современных реалиях оценить автомобиль по критерию «цена-качество» практически невозможно.

«Сейчас, наверно, прошло то время, когда были такие ориентиры. Кумиры в этом смысле уже ушли, испарились. Пропали пики, по которым мы можем сказать — вот это надежный автомобиль», — рассказал специалист.

Кадаков пояснил также, что особое внимание стоит уделять стоимости деталей автомобиля. Он отметил, что важна перепродажная стоимость, так как автомобиль с проездом придется менять уже через четыре-пять лет. Эксперт добавил также, что на данный момент практически невозможно выделить какую-то конкретную марку автомобиля.

«У каждой модели всегда находятся какие-то неудачные версии. Например, „барахлить“ стала коробка или вариатор после 50 тысяч пробега, либо с мотором или электроникой. Сейчас нельзя однозначно сказать, что авто какой-то марки без проблем», — рассказал он.