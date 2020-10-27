Автомобиль Kia Rio X-Line с новым названием представили в России

Rio X можно узнать по объемному переднему бамперу, обновленному дизайну решетки радиатора и головной оптике. Уточняется, что на корме транспортного средства установлены фонари с новой графикой, а также бампер в измененном виде. Как выглядит салон, представители Кiа рассказывать не стали.

Хетчбэк снабжен бензиновым двигателем с объемом 1,4 и 1,6 литра при мощности в 100 и 123 лошадиные силы. Есть версии машины как с автоматической, так и с механической коробкой переключения передач, пишет сайт «Экономика сегодня».

Премьера автомобиля состоится до конца года. На ней продемонстрируют остальные особенности новинки.