Автомобиль Kia Rio X-Line с новым названием представили в России
Российские представители автомобильной компании Kia рассказали о новой версии известного хетчбэка Kia Rio X-Line. У машины изменилось не только название, но и облик, информирует издание «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу производителя.
Rio X можно узнать по объемному переднему бамперу, обновленному дизайну решетки радиатора и головной оптике. Уточняется, что на корме транспортного средства установлены фонари с новой графикой, а также бампер в измененном виде. Как выглядит салон, представители Кiа рассказывать не стали.
Хетчбэк снабжен бензиновым двигателем с объемом 1,4 и 1,6 литра при мощности в 100 и 123 лошадиные силы. Есть версии машины как с автоматической, так и с механической коробкой переключения передач, пишет сайт «Экономика сегодня».
Премьера автомобиля состоится до конца года. На ней продемонстрируют остальные особенности новинки.