Транспорт 13 марта 2023, 17:04 Автомеханик Шабунин рассказал о главных недостатках малолитражных моторов Автомеханик Шабунин предупредил о маленьком ресурсе пробега малолитражных машин

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Автомобили с малообъемными двигателями обладают довольно небольшим ресурсом пробега. Такой информацией поделился мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, пробег автомобилей с двигателем объемом до 1000 кубических сантиметров в среднем составляет 200 тысяч километров. После преодоления такого расстояния машине может потребоваться серьезный ремонт.

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«У машин с моторами 1.5-1.6 ресурс двигателя составляет в среднем порядка 400 тысяч километров. На конечную цифру влияет не только качество масла или бензина, но и манера езды», — рассказал Шабунин.

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