Транспорт 29 февраля 2024, 13:19 Автомеханик Плотников посоветовал парковать машину в гараже, чтобы уберечь ее от взлома

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Лучший способ спасти машину от взлома и угона — это оставлять ее в гараже. Об этом сайту rostovgazeta.ru рассказал сотрудник одного из ростовских автосервисов Антон Плотников.

По его словам, самая легкая добыча — это машина, которую припарковали в темном месте, в глубине двора. Особенно плохо, если на него не выходят окна и оно не попадает под уличные или домофонные камеры. Поэтому безопаснее всего обзавестись гаражом. Однако это недешевое удовольствие, поэтому есть и другие варианты.

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«Старайтесь парковаться в хорошо освещенных, специально размеченных под парковку местах и желательно так, чтобы авто было в поле зрения камер. И всегда проверяйте, сработала ли блокировка замков», — посоветовал эксперт.

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