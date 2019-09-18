Автомагистрали Подмосковья поменяют внешний вид. Что уже сделано по проекту

В Подмосковье активно благоустраивают территории, прилегающие к идущим от МКАД в сторону области автомагистралям.

В Московской области проводится пилотный проект комплексного благоустройства территорий, прилегающих к 10 автомагистралям: М5 «Урал», А103 «Щелковское шоссе», А104 «Дмитровское шоссе», М8 «Ярославское шоссе», М7 «Горьковское шоссе», а также Пятницкое, Егорьевское, Волоколамское, Носовихинское и Старое Симферопольское шоссе.

На въезде в Сергиев Посад исчезли пробки. Там появился новый путепровод Подробнее

«Главной целью благоустройства вылетных магистралей является повышение комфорта, безопасности, улучшение внешнего облика и развитие туристической привлекательности Московской области, создание комфортных условий для передвижения и отдыха не только жителей, но и для гостей столичного региона. Дорожная инфраструктура должна быть удобной, а движение по магистрали безопасным», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Министерство благоустройства и центральные исполнительные органы госвласти региона выявляют диссонирующие элементы и проблемные объекты, расположенные на прилегающих к вылетным магистралям территориях.

Так, демонтаж и приведение в соответствие незаконных торговых объектов и объектов капитального строительства выполнен на 64% (59 объектов). Приведено в порядок 86% рекламных конструкций, по которым были выявлены нарушения (975 штук). Устранено 89% нарушений содержания примыкающих к магистралям территорий (555 нарушений).

Помимо этого, ведомства следят за надлежащим содержанием пяти пилотных региональных автомобильных дорог — Пятницкое, Егорьевское, Волоколамское, Носовихинское и Старое Симферопольское шоссе.

Больше зеленых зон и парковок. Как меняются вылетные магистрали Подмосковья? Подробнее

На этих дорогах в полном объеме выполнен план по текущему ремонту пешеходных переходов на 2019 год. Ремонт дорожного полотна выполнен на 44% (28 километров). Устройство линий наружного дорожного освещения выполнено на 18% (шесть километров). Устройство тротуаров вдоль автомобильных дорог будет выполнено на 50% (7,3 километра.)

Более 1,4 тысячи замечаний, относящихся к содержанию автомобильных дорог по результатам проверок службой инспекции дорог, уже устранены. Также заменено 168 остановочных павильонов. Ликвидировано 54% незаконных примыканий путем устройства технических средств организации дорожного движения.