Транспорт 17 марта 2023, 12:48 Автолюбителям рассказали, в какое время нужно заменить зимнюю резину на летнюю

Читать 360tv в

Решение о смене зимней резины на летнюю должно приниматься автомобилистами с учетом определенных нюансов. О самом подходящем для этого времени рассказал эксперт онлайн-гипермаркета Максим Соколов в беседе сRT.

По словам специалиста, водителю необходимо учитывать погодные условия в регионе, в котором эксплуатируется машина.

Реклама

Как сообщили «Дни.ру», если температура воздуха установилась в районе +7 градусов и в ближайшее время не прогнозируется резких изменений погоды, то в таком случае можно смело менять зимнюю резину на летнюю.

Реклама