Транспорт 12 января 2023, 18:42 Автолюбителям рассказали, почему полный привод не спасет при повышении скорости на гололеде

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Многие водители при появлении гололеда зимой полагаются на полный привод. Однако при превышении скорости данная система трансмиссии автомобиля не спасет, сообщил сайт NJcar.

По данным Nation News, в зависимости от различных ситуаций на трассах, водителям рекомендуется выбирать наиболее оптимальный скоростной режим, даже если их машина оснащена самой качественной резиной.

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Отмечается, что полный привод и новейшая электроника не помогут при превышении скоростного режима. Комплекс предотвращения столкновений будет эффективно работать только при минимальных скоростях.

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