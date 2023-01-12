12 января 2023, 18:42
Автолюбителям рассказали, почему полный привод не спасет при повышении скорости на гололеде
Многие водители при появлении гололеда зимой полагаются на полный привод. Однако при превышении скорости данная система трансмиссии автомобиля не спасет, сообщил сайт NJcar.
По данным Nation News, в зависимости от различных ситуаций на трассах, водителям рекомендуется выбирать наиболее оптимальный скоростной режим, даже если их машина оснащена самой качественной резиной.
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Отмечается, что полный привод и новейшая электроника не помогут при превышении скоростного режима. Комплекс предотвращения столкновений будет эффективно работать только при минимальных скоростях.
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