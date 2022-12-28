Транспорт 28 декабря 2022, 14:14 Автолюбителям рассказали о хитрости, которая поможет быстро убрать наледь с окна автомобиля

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В зимнее время года большинство автомобилистов сталкиваются с последствиями низких температур в виде наледи на окнах машины. Избавиться от нее помогут несколько хитростей, сообщил сайт «Утро.ру».

Автолюбителям посоветовали отодвинуть солнцезащитные козырьки до вертикального положения, после чего включить обдув салона. Поток теплого воздуха надо направить вверх по направлению к этим козырькам.

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Такие действия помогут быстро избавиться от обмерзания и наледи на окне машины.

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