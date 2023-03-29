Транспорт 29 марта 2023, 15:58 Автолюбителям рассказали, когда пора продавать машину

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Одним из сигналов о смене автомобиля являются технические неисправности. О том, когда пора задуматься о покупке новой машины, рассказал генеральный директор «СберАвто» Илья Федорченко в беседе с Pravda.Ru.

По словам эксперта, если автомобиль попал в серьезную аварию и получил сильные повреждения, то в большинстве случае будет выгоднее продать его на запчасти, нежели ремонтировать.

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Также поводом для продажи могут стать неисправности коробки передач или двигателя в процессе продолжительной эксплуатации машины, добавил специалист.