Транспорт 02 апреля 2023, 04:08 Автолюбителям рассказали, как избежать штрафа за парковку во дворе Юрист Кудерко: штрафы за парковку во дворах могут выписать за нарушение расстояния до дома РИА «Новости»

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Юрист Елена Кудерко рассказала, что парковаться во дворах можно, но нужно знать некоторые тонкости, чтобы не попасть на штраф. Строительные и санитарные нормы и правила предусматривают, что расстояние от парковки на десять машин до фасада дома должно быть не менее десяти метров, написало «Прайм».

Парковки на 51-100 машин — как минимум 25 метров. Однако этим нормам не всегда соответствует сама городская застройка. Как правило, от окон до проезжей части расстояние составляет менее десяти метров. Если парковки у дома нет, разрешается оставлять машину на тротуаре так, чтобы проход для пешеходов составлял не менее двух метров.

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Однако, отметила юрист, любое отклонение от этого условия чревато штрафом. Частник заплатит пять тысяч рублей, если машина оформлена на компанию, штраф составит до 300 тысяч рублей.

Автомобиль с включенным двигателем может стоять на придомовой территории не более пяти минут. С шестой минуты засчитывается правонарушение, штраф за которое составляет до трех тысяч рублей.

Жалобы за нарушение правил парковки подаются в управляющую компанию, жилищный надзор или Роспотребнадзор. При систематических нарушения управляющая компания должна принять меры и ограничить возможность парковки у дома.

Ранее сообщалось, что за неделю в Подмосковье эвакуировали более 3,1 тысячи неправильно припаркованных автомобилей. В Минтрансе области подчеркнули, что это на 9% больше, чем за прошлую неделю.