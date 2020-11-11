Автолюбителям объяснили, нужна ли новой машине обкатка движка

Отмечается, что для обычных гражданских машин требований по обкатке нет, в то время как в инструкции к немецким спортивным авто обозначено, что нельзя «выкручивать» движок более чем до пяти тысяч оборотов в минуту первые две тысяч километров.

После того, как машина прошло обкатку, нужно периодически «взбадривать» движок, но не гонять по городу. С другой стороны езда на минимальной скорости может оказаться для двигателя смертельно опасной.