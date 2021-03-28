Автолюбителям напомнили, от какого тюнинга нужно отказаться

Штрафы обычно выписываются автолюбителям за тюнинг, зарегистрированный не должным образом. Причем не каждый тюнинг удастся зарегистрировать. Об этом рассказал автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов, сообщило Ura.ru.

«Зарегистрировать можно любой тюнинг. Вы подаете документы в МАДИ на внесение изменений в конструкцию автомобилей, проходите там сертификацию», — отметил он.

Незаконный тюнинг на авто считается неисправностью. Например, запрещено, вплоть до лишения прав, ставить на лампочки спереди красные огни. По закону они должны быть бело-лунными. Об этом говорится в статье 12.5 «Внесение изменений в конструкцию автомобиля без сертификации».

По этой причине не получится зарегистрировать замену ламп фар на цветные или размещение светодиодов под корпусом машины. Такая корректировка считается недопустимой в любом случае.

Тем не менее новые спойлеры подлежат сертификации. Однако для прохождения регистрации нужно доказать, что тюнинг безопасен. По этой причине гендиректор тюнинг-ателье Pro-Service, ведущий автомобильного YouTube-канала Дмитрий Санников рекомендует устанавливать спойлеры только в качественных салонах.

«В основном ГИБДД определяет тюнинг визуально. Ни один из элементов тюнинга не является опасным, если он сделан в нормальных, сертифицированных автосервисах. Все, что говорят, — это исключительно либо о кустарщине в плане установки и изготовления, либо о сервисах, в которых устанавливают», — объяснил он.

Ранее сотрудники ГИБДД напомнили, что за неправильный автотюнинг снимут машину с учета. Чтобы вернуть автомобиль на учет, понадобится потратить деньги и придать транспортному средству заводские характеристики.