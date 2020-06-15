Автолюбители рассказали, что мешает продать подержанное авто

Отмечается, что поддержанную машину непросто будет продать в случае неоправданно завышенной цены. Также с неохотой приобретаются авто с большим пробегом. По мнению покупателей, эти машины работали в такси.

Кроме того, не пользуются популярностью машины с роботизированной коробкой передач или малолитражным движком. Еще одна проблема, мешающая продаже — ДТП, в котором побывало авто.

Ранее стало известно, что в 2019 году в России было произведено более 1,2 миллиона иномарок.

610,7 тысячи моделей сошло с конвейеров трех предприятий. Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» оказался лидером по выпуску иномарок (245 тысяч единиц). На второй позиции расположился калининградский «Автотор» (214,1 тысячи). Тройку замкнул калужский «Фольксваген Груп Рус» (151,6 тысячи). Отмечается, что в нашей стране сборка иномарок осуществляется на 28 автозаводах.