Автолюбитель сравнил плюсы и минусы своей машины, такси и каршеринга

Город предлагает разные варианты перемещения на машине: на личном транспорте, такси и каршеринге. Цены и преимущества сравнил сайт kp.ru.

Свой автомобиль

Плюсы своей машины: выгоднее при поездках на дачу или в соседние регионы, также с ней удобнее, если приходится часто ездить по району — в спортзал, садик, школу. Однако на другой чаше весов окажутся внушительные затраты, потраченное время на обслуживание, постоянный поиск парковочного места.

Перед покупкой машины необходимо оценить, сколько вы будете тратить на ее обслуживание в месяц и в год. Если сумма превысит 20% от доходов, стоит подумать, нужна ли машина вообще.

Каршеринг

В пандемию коронавируса спрос на автомобили резко вырос, поэтому цены на поминутную аренду каршерингового авто тоже поднялись. Если раньше компании привлекали новых пользователей и работали себе в убыток, то теперь постепенно повышают расценки. В среднем активный пользователь этого сервиса в Москве отдает около 50 тысяч рублей в год. Тем не менее на каршеринг тратится в два раза меньше, чем на обслуживание своей машины. К тому же, каршеринговое авто не нужно заправлять, также ничего не требуется покупать для него.

Однако не всегда машина будет стоять рядом. Каршеринг актуален только для Москвы и крупных городов. Помимо этого, он не всегда удобен для семейных поездок.

Такси

Плюс такси заключается в том, что в поездке можно заниматься своими делами или даже спать. Машина приезжает за пять минут по требуемому адресу. Также не нужно ничего покупать и думать про обслуживание.

Однако такси дороже, чем каршеринг, поэтому на дальние расстояния не уедешь. А еще приходится ехать с незнакомым человеком.