23 марта 2023, 17:14
Автоконцерн Toyota прекратит производство бизнес-седанов Camry для японского рынка
Крупнейшая автомобилестроительная корпорация Toyota Motor прекратит производство седанов бизнес-класса Camry для внутреннего рынка Японии до конца текущего года. Об этом сообщила газета Nikkei.
Отмечается, что такое решение принято в связи с ежегодным снижением продаж этого автомобиля. Сейчас среди японских покупателей вырос спрос на модель Crown.
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По данным «Ридуса», продажи будут приостановлены в несколько этапов.
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