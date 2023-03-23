Транспорт 23 марта 2023, 17:14 Автоконцерн Toyota прекратит производство бизнес-седанов Camry для японского рынка

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Крупнейшая автомобилестроительная корпорация Toyota Motor прекратит производство седанов бизнес-класса Camry для внутреннего рынка Японии до конца текущего года. Об этом сообщила газета Nikkei.

Отмечается, что такое решение принято в связи с ежегодным снижением продаж этого автомобиля. Сейчас среди японских покупателей вырос спрос на модель Crown.

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По данным «Ридуса», продажи будут приостановлены в несколько этапов.

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