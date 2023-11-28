Транспорт 28 ноября 2023, 15:31 Автоконцерн Sinomach Automobile презентовал в России новый внедорожник Paladin

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Китайская компания Sinomach Automobile представила в России свой новый внедорожник Paladin. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Продажи новинки под брендом Oting начнутся 15 января 2024 года, стоимость авто в базовой комплектации стартует от 3,8 миллиона рублей.

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Отмечается, что внедорожник оснащен двухлитровым турбомотором и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Он будет доступен в четырех модификациях и шести цветовых решениях кузова.