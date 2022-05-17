Автоконцерн «Москвич» заявил о готовности сотрудничать с иностранными коллегами

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возобновлении работы автомобильного бренда «Москвич». Руководство компании заявило, что может сотрудничать с иностранными партнерами. Об этом на брифинге сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Сейчас совместно с КамАЗом идет работа над новой стратегией для московского завода. Она предполагает как сотрудничество с иностранными брендами, так и развитие своих собственных продуктов, в том числе электрических», — сказал Мантуров.

Он отметил, что на заводе в Москве сохранят производство автомобилей. При этом выпускать будут только новые модели. Также Мантуров сказал, что автоконцерн будет использовать все наработки КамАЗа по разработке электромобилей.

О национализации российских активов французского бренда Renault стало известно 16 мая. Все акции ЗАО «Renault Россия» теперь принадлежат правительству Москвы. На заводах запустят производство российских автомобилей.